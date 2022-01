O Bayern Munique confirmou a existência de mais dois casos de covid-19 na equipa.

Leroy Sané e Dayot Upamecano, que na segunda-feira ainda aguardavam pelos resultados de testes realizados, estão positivos.

Recorde-se que já no início desta semana Lucas Hernández e Tanguy Nianzou testaram positivo para a covid-19, sendo que no dia 1 o clube germânico confirmou que outros quatro atletas - Manuel Neuer, Corentin Tolisso, Kingsley Coman e Omar Richards também estavam infetados, além do adjunto Dino Toppmoller.