O Bayern Munique comunicou que Lucas Hernández e Tanguy Nianzou testaram positivo para a covid-19.

Numa curta nota publicada, o clube germânico informa que os dois jogadores encontram-se bem e em isolamento, mas que Lucas Hernandéz encontra-se nas Maldivas, onde se encontrava de férias.

O Bayern Munique informa estar ainda a aguardar pelos resultados de outros três jogadores: Leroy Sane, Josip Stanisic e Dayot Upamecano.

Recorde-se que no dia 1 o clube germânico confirmou que outros quatro jogadores - Manuel Neuer, Corentin Tolisso, Kingsley Coman e Omar Richards também estavam infetados, além do adjunto Dino Toppmoller, que em outubro orientou os bávaros no jogo com o Benfica no Estádio da Luz para a Champions devido à ausência de Julian Nagelsmann, que à data estava positivo.