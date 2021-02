André Silva foi eleito o melhor jogador de janeiro da Bundesliga.



O internacional português marcou sete golos em seis jogos pelo Eintracht Frankfurt no mês de janeiro, tendo chegado aos 18 golos na prova.



O avançado superou a concorrência do companheiro Filip Kostic, do trio do Bayern Munique, Thomas Muller, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich e de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.



Refira-se que André Silva já marcou dois golos em duas aparições neste mês de fevereiro.