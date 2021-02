André Silva voltou a provar neste sábado que atravessa provavelmente a melhor fase da carreira, assinando o quinto golo nos últimos três jogos do Eintracht Frankfurt para a Bundesliga.

O avançado português, que é o segundo melhor marcador da prova com 17 golos (mais três do que Haaland e menos sete do que Lewandowski), fechou a contagem na vitória do Eintracht por 3-1 na visita ao terreno do Hoffenheim.

Se André Silva deu mais uma prova de instinto goleador, Filip Kostic foi a grande figura do jogo. O médio sérvio inaugurou o marcador aos 15 minutos e assistiu não só André Silva para o 3-0 aos 64 minutos, com serviu Evan N'Dicka para o segundo pouco depois da hora de jogo.

Ihlas Bebou, acabado de entrar, apontou o único golo do Hoffenheim, ao minuto 47.

Esta foi a terceira vitória seguida do Eintracht Frankfurt para a Bundesliga e a sexta nos sete jogos realizados em 2021. Um grande momento de forma que valeu uma escalada considerável na classificação e que se reflete, para já, num quarto lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.