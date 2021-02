Com cinco portugueses no onze (Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Pedro Neto) e mais um (Fábio Silva) a ser lançado na segunda parte, o Wolverhampton empatou sem golos na receção ao Leicester, que contou com Ricardo Pereira entre as opções iniciais.

Cinco dias após a vitória sobre o Arsenal, que pôs fim a uma sequência de oito jogos sem vitórias para a Premier League, os Wolves não conseguiram somar a segunda vitória consecutiva, mas somaram um ponto diante de uma das melhores equipas da época.

Se vencesse, o Leicester colava-se ao Manchester United de Bruno Fernandes no segundo lugar com 45 pontos, mas com este tropeção fica ao alcance do Liverpool, que neste domingo recebe o Manchester City.

O Wolverhampton está no 14.º lugar da Liga inglesa com 27 pontos.