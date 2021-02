Liverpool e Manchester City defrontam-se este domingo para a Premier League, mas o jogo já está a dar que falar devido às declarações dos treinadores.

Jürgen Klopp disse que os citizens tiveram «duas semanas de folga» devido ao adiamento do jogo com o Everton, devido à covid-19. Guardiola respondeu, falando em «desculpas».

«Ele está a arranjar desculpas», desso técnico do Manchester City. «Quando te queixas e arranjas desculpas não podes seguir em frente. As desculpas são a pior coisa do mundo do futebol e do desporto», apontou o catalão.

«Às vezes é difícil para os treinadores falara logo após os jogos. Cinco minutos, estás ainda acelerado por causa de um resultado bom ou mau. Não é fácil para nós. Mas quando estás relaxado na conferência de antevisão de um jogo e dizes algo somente para provocar ... Nunca fiz ou talvez tenha feito uma ou duas vezes por um motivo excecional, mas nunca foi para provocar», garantiu Guardiola.

«O Jürgen tem de ver o calendário novamente. Tivemos Covid, tivemos uma semana, jogamos com 14 jogadores em Stamford Bridge. Talvez eu esteja errado e tenham sido duas ou três semanas», disse ainda Guardiola em tom irónico.

«Quando me encontrar com Jürgen vou perguntar-lhe. Estou surpreendido, pensei que ele não era esse tipo de treinador, não esperava esse comentário. Talvez tenha sido um mal-entendido», acrescentou.