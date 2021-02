Bruno Fernandes estreou-se pelo Manchester United a 1 de fevereiro de 2020. De lá para cá impôs-se como figura maior da equipa de Ole Gunnar Solskjaer.

Neste sábado, o internacional português voltou a fazer o gosto ao pé, apontando o 21.º golo pelos Red Devils em 36 jogos a contar para a Premier League.

Números elevadíssimos para um médio e, pelos vistos, que poucos avançados conseguem acompanhar em Terras de Sua Majestade. É que desde o tal jogo de estreia de Bruno Fernandes pelos Red Devils para a Premier League (o tal a 1 de fevereiro de 2020 contra o Wolverhampton) só um jogador faturou mais do que ele nesta prova: Mohamed Salah, com 22 remates certeiros.

21 - Since his Premier League debut, only Mohamed Salah (22) has scored more goals in the competition than Bruno Fernandes (21), with the Portuguese scoring more goals against Everton than any other side in that time (4). Glorious. #MUNEVE