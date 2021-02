Matheus Pereira está nomeado para jogador do mês de janeiro da Premier League. O atacante brasileiro do WBA esteve em destaque ao marcar quatro golos em seis partidas, alguns deles decisivos.



O ex-Sporting tem a concorrência de Jack Grealish (Aston Villa), Craig Dawson (West Ham), John Stones (Man. City), Gundogan (Man. City), Bern Leno (Arsenal), James Maddison (Leicester) e Bukayo Saka (Arsenal).



No que respeita aos treinadores, Graham Potter (Brighton), Mikel Arteta (Arsenal), Pep Guardiola (Man. City) e David Moyes (West Ham).



O técnico dos «seagulls» venceu cinco encontros em janeiro, um deles frente ao Tottenham de Mourinho. Já Arteta comandou o Arsenal a seis jogos sem perder enquanto Guardiola liderou o City a um registo incrível - seis triunfos em seis partidas. Por último, os «hammers» de Moyes perderam apenas por uma vez e ocupam os cinco primeiros lugares da classificação.