Seis golos e um final dramático para o Manchester United na noite deste sábado, com o empate caseiro ante o Everton (3-3), sofrido aos 90+5’, já para lá dos quatro minutos adicionais dados em Old Trafford. Em jornada (a 23.ª) de Liverpool-Manchester City, a equipa de Ole Gunnar Solskjaer não aproveitou da melhor forma na luta pela liderança da Premier League.

Bruno Fernandes marcou um golaço, mas o Everton soube reagir às adversidades no marcador e saiu premiado com um ponto pela crença até ao último lance. Até ao último segundo.

O United foi para o intervalo a vencer por 2-0. A vantagem no descanso foi construída por um golo de cabeça de Cavani, aos 24 minutos, após um grande cruzamento de Rashford. Depois, aos 45 minutos, Bruno Fernandes, com um pontapé sublime de pé direito, assinou o segundo golo, já após a saída de Paul Pogba, por lesão, ao minuto 39.

Só que o reinício de jogo trouxe um Everton ofensivo e eficaz e, aos 52 minutos, já havia… 2-2 no marcador. Doucouré reduziu aos 49 e, depois, James Rodríguez assinou a igualdade em Manchester, igualando tudo ainda cedo na etapa complementar.

A equipa de Solskjaer ainda voltou para a frente do marcador aos 70 minutos, num cabeceamento de McTominay, mas o golpe no teatro dos sonhos aconteceu já bem para lá da hora, na sequência de um livre ao qual até o guarda-redes do Everton, Robin Olsen, foi à área. Calvert-Lewin, após uma sobra de bola, bateu De Gea para o 3-3 final.

Bruno fez os 90 minutos na equipa da casa e André Gomes também, do lado do Everton.

Depois do duelo entre os vermelhos de Manchester e os azuis de Liverpool, domingo é dia de encontro entre os vermelhos de Liverpool e os azuis de Manchester, num apetecível Liverpool-Manchester City ao qual a equipa de Ole Gunnar Solskjaer vai estar atenta, apesar da escorregadela desta noite.

O United escorrega pela terceira vez nas últimas quatro jornadas e fica com 45 pontos no segundo lugar, à mercê de ser igualado pelo Leicester, que tem 42 pontos e menos um jogo. O Everton chega aos 37 pontos e é sexto, mas pode ser ultrapassado pelo Villa, que tem 35 pontos e menos um jogo.

O golo de Bruno Fernandes: