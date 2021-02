O Newcastle terminou o jogo com o Southampton reduzido a nove jogadores, mas conseguiu segurar uma preciosa vitória que lhe permite ganhar distância sobre os lugares de despromoção no fundo da classificação da Premier League.

Os Magpies entraram bem no jogo e adiantaram-se no marcador com assistências de Allan Saint-Maximin para os golos de Joseph Willock (16m) e Miguel Almiron (26m). Os visitantes ainda reduziram por Takumi Minamino (30m), mas a equipa de St. James Park recuperou a vantagem de dois golos antes do intervalo, já em tempo de compensação, com novo golo do paraguaio Almiron.

A segunda parte foi bem mais complicada para a equipa da casa. Logo a abrir a segunda parte, o Southampton reduziu a diferença no marcador, com um golo de Ward-Prowse e, dois minutos depois, o Newcastle ficou reduzido a dez, depois de Jeff Hendrick ter sido expulso com um segundo cartão amarelo.

Já em modo defensivo, a equipa da casa ainda sofreu um novo revés, já com as substituições esgotadas, com a lesão de Schar a deixar a equipa de Steve Bruce a defender a magra vantagem com nove jogadores nos instantes finais.

Apesar de tudo, o Newcastle garantiu os três pontos e ultrapassou o Burnley para chegar ao 16.º lugar, com 25 pontos, menos quatro do que o Southamptom.

Também este sábado, Burnley e Brighton, também no fundo da classificação, empataram 1-1. Os visitantes marcaram primeiro, por Lewis Dunk (36m), enquanto a equipa da casa empatou por Gudmundsson (53m).