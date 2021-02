O futebolista português Bruno Fernandes considerou, este sábado, após o empate a três golos com o Everton, que a equipa tem de «aprender» com o que se passou no duelo em Old Trafford, para colocar já no próximo encontro.

«Temos tempo para levantarmo-nos, todos sabemos que passado é passado e não podes fazer nada, mas no futuro podes fazer alguma coisa. Todos têm de estar prontos, aprender com este jogo e colocar no próximo jogo o que aprendemos neste porque vai ser difícil e temos de ganhar», disse Bruno, em declarações aos canais do clube de Manchester.

Com o empate ante o Everton, o United não aproveitou da melhor forma uma jornada que coloca em duelo o líder Manchester City frente ao campeão e atual quarto classificado, o Liverpool, no domingo (16h30). Os «red devils» estão no segundo lugar, com 45 pontos, a dois do City, que tem menos dois jogos. O Leicester, que tem 42 pontos e menos um jogo, pode apanhar o United caso vença o Wolverhampton este domingo. O Liverpool pode reduzir de cinco para dois os pontos de desvantagem para a equipa de Manchester.

A equipa treinada por Ole Gunnar Solskjaer recebe o West Ham às 19h30 da próxima terça-feira, para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.