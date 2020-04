Na Alemanha fazem-se planos para o regresso do futebol profissional a 9 de maio, e o Ministério do Trabalho entende que os futebolistas deviam jogar de máscara.

A ideia, revelada pelo «Der Spiegel», consta de um parecer relativo ao protocolo que a Liga alemã (DFL) elaborou para o regresso das competições.

O documento do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho sugere o uso de máscara em campo, mas um modelo especial, que permita proteger o nariz e a boca no contexto desportivo, que resista a «sprints, cabeceamentos e duelos».

Ainda assim, se a máscara sair do local que deve proteger, o Ministério do Trabalho entende que o jogo deve parar imediatamente até que seja reposicionada.

O documento recomenda ainda que as máscaras sejam trocadas a cada quinze minutos, no máximo, uma vez que o volume respiratório dos jogadores vai humedecê-las mais depressa.

Para além da questão da máscara, o Ministério do Trabalho recomenda ainda que os jogadores sejam mantidos em quarentena até ao final da época (num hotel, por exemplo), assim como todas as outras pessoas que têm contacto direto (treinadores, dirigentes, médicos, etc).