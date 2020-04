O Colónia, clube que disputa o principal campeonato alemão, evoluiu esta segunda-feira nos trabalhos da equipa, com um aumento do número de jogadores por grupo, agora um máximo de 12.

Noticia a revista Kicker que o plantel foi dividido em dois grupos de 12 atletas, com os guarda-redes a trabalharem à parte, mas sem contacto físico e com as medidas de higiene devidas. «Se o governo ou as pessoas que mandam dizem que pode ser assim, então fazemo-lo de bom grado», referiu o futebolista Jonas Hector, em declarações reproduzidas pela Kicker.