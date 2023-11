Depois de deixar o Bayern Munique no final da época passado, clube no qual era CEO, Oliver Kahn tem um novo projeto: o Mental Coaching.

O antigo guarda-redes germânico será o orador do mais recente curso Meet Your Master, uma organização alemã.

O curso será online e as gravações terminaram no passado mês de outubro.

«Estamos a alargar as nossas ofertas com um curso online sobre força de vontade, apresentado por Oliver Kahn», lê-se, no site da Meet Your Master.