O treino de quinta-feira do Al Hilal teve um convidado especial. Oliver Kahn, antigo internacional alemão, marcou presença na sessão de trabalho da formação saudita, orientada por Jorge Jesus.

O treinador português, de resto, entregou uma camisola do clube com o número 1 a Kahn, que foi demitido do cargo de CEO do Bayern Munique em maio.

Oliver Kahn, figura história do futebol alemão, tem atualmente 54 anos.