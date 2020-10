O Borussia Dortmund informou que Emre Can está infetado com Covid-19.



Segundo a nota divulgada pelo clube alemão, o médio de 26 anos está «assintomático e em quarentena». A equipa onde alinha o português Raphael Guerreiro acrescenta ainda que todo o plantel teve resultados negativos nos testes feitos esta sexta-feira.



O Dortmund tem dérbi marcado com o Schalke 04, de Gonçalo Paciência, para as 17h30 deste sábado.



Lembre-se que há mais equipas com jogadores infetados na Bundesliga como Gnabry (Bayern Munique) e Guendouzi (Hertha).