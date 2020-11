André Silva foi titular no empate caseiro do Eintracht Frankfurt com o Leipzig a um golo.

O marroquino Aymen Barkok inaugurou o marcador aos 44 minutos e levou o Frankfurt em vantagem para o intervalo, mas o dinamarquês Yussuf Poulsen empatou para os visitantes ao minuto 57.

André Silva, que ficou em branco, foi substituído na reta final da partida para dar lugar ao ex-Sporting Bas Dost.

Com este empate, o Leipzig não conseguiu aproveitar o deslize do Bayern Munique também este domingo para apanhar o campeão germânico no primeiro lugar da Bundesliga.