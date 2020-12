Foi uma tarde das equipas visitantes, nos cinco jogos das 14h30 deste sábado, na 13.ª jornada da Bundesliga alemã. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Hoffenheim e Arminia Bielefeld triunfaram, ao passo que o Leipzig falhou o assalto à liderança isolada, com o nulo na receção ao Colónia.

A equipa orientada por Julian Nagelsmann teve logo a abrir um golo anulado por fora-de-jogo, a Haidara. Daí para a frente, foi sempre mais rematadora e dominou, mas era um dia não com o golo. O empate permite chegar aos 28 pontos, os mesmos do líder Bayer Leverkusen, que recebe ainda esta tarde o Bayern Munique, que tem 27 pontos (17h30).

Com o português André Silva a titular, o Eintracht Frankfurt bateu o Augsburgo por 2-0: um autogolo de Framberger (53m) e um golo de Ilsanker (87m) ditaram o resultado.

O Borussia Monchengladbach desperdiçou a aproximação aos lugares da frente, com uma derrota caseira por 2-1 ante o Hoffenheim. Os 15 minutos finais foram dramáticos para a equipa da casa, que se tinha adiantado de penálti ao minuto 34, por Lars Stindl. Kramaric empatou aos 75 minutos, Marcus Thuram cuspiu num adversário e foi expulso aos 79 minutos e, já com menos um, o Borussia sofreu também a desvantagem no marcador, com o 1-2 final de Sessegnon (86m).

Ainda sem Gonçalo Paciência e no primeiro jogo de Huub Stevens como treinador interino, o Schalke 04 perdeu na receção ao Arminia Bielefeld, por 1-0. O golo foi apontado por Klos, aos 53 minutos. A equipa de Gelsenkirchen continua sem vitórias em 13 jornadas e está no 20.º e último lugar, com quatro pontos.

O Werder Bremen venceu o Mainz (0-1) com um golo de Dinkci, aos 90 minutos.