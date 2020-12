Erling Braut Haaland é um dos jogadores mais cobiçados do futebol mundial. O pai do jovem avançado reiterou que o filho está feliz em Dortmund, mas este não fecha a porta a um novo desafio.



«Agora está feliz no Dortmund, mas o Erling adora desafios e no futebol nunca se sabe. Veremos», referiu Alf-Inge Haaland, em declarações à «Gazzetta dello Sport».



Segundo Alf-Inge, Cristiano Ronaldo é uma das referências do internacional norueguês. «Ele adorava Ibrahimovic e Cristiano, mas também Balotelli. O seu herói, ainda assim, era o Robin Hood. Uma vez fomos os dois ao bosque de Sherwood», revelou antes de falar sobre uma faceta desconhecida do filho.



«Haaland adora cozinhar e garanto-vos que é um grande chef. Prefere carne e peixe, mas é um maníaco da alimentação.»



Haaland encontra-se no Qatar a recuperar de uma lesão muscular sofrida há duas semanas e não está previsto que volte a jogar pelo Borussia Dortmund no presente ano civil.