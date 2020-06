O diretor desportivo do Bayer Leverkusen deu uma entrevista ao jornal espanhol Marca e falou sobre vários temas: Kai Havertz, Tapsoba, e ainda o regresso à competição após paragem forçada.

Desde o recomeço da liga, o Leverkusen soma três vitórias e uma derrota. Nesses quatro jogos, o prodígio alemão Havertz, adaptado a novas funções em campo, fez cinco golos.

Simon Rolfes tem sido um dos maiores fãs do momento de forma do internacional alemão e espera vê-lo mais tempo com a camisola do Bayer.

«Só posso dizer que adoro e que me diverte vê-lo jogar o máximo tempo possível com a camisola do Leverkusen. O Kai tem contrato até 2022 e estamos tranquilos».

Sobre o futuro de Havertz, Rolfes assume: «Não tenho preferências quando se trata de outras equipas. Ele será um dos grandes dominadores do futebol nos próximos dez anos».

Rolfes afirmou também que uma eventual transferência interna seria reforçar a concorrência, mas garante que nada está decidido.

«É certo que o Bayern fica mais forte com Havertz, mas ainda não sabemos o que vai acontecer. O que sabemos é que todos os grandes clubes alemães e europeus estão interessados nele e também que ele tem capacidade para jogar em qualquer lugar. É um jogador fantástico e o Bayern tem tradição em contratar os melhores jovens talentos a jogar na Alemanha. Temos de esperar, há muitos fatores que influenciam. O futuro ainda não está decidido.»

Numa entrevista em que abordou outros temas, o ex-internacional alemão defende que o regresso da liga alemã «correu muito bem» e que o mais difícil neste momento é «ter intensidade num jogo sem o ambiente do público».

Já sobre Tapsoba, defesa contratado em janeiro ao V. Guimarães, o dirigente também foi muito generoso nas palavras: «O seu jogo defensivo, a sua capacidade técnica com bola e o carácter que mostra para bater penáltis em jogos importantes são características que admiro. O seu passe e a forma como conduz a bola a partir da defesa não são normais num jogador tão novo».

O Bayer Leverkusen volta aos relvados com a receção ao líder Bayern de Munique no próximo sábado, dia 6 de junho, às 14h30, em jogo a contar para a 30ª jornada do campeonato.