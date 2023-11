Pela primeira vez, uma mulher será treinadora-adjunta de uma equipa da Bundesliga, o principal campeonato de futebol da Alemanha. Marie-Louise Eta será adjunta de Marco Grote no comando do Union Berlim, depois da demissão de Urs Fischer. Algo que, na verdade, nunca tinha acontecido num clube das principais ligas do mundo.

O início de época desastroso da equipa berlinense acabou por ter consequências para o treinador que conseguiu levar o clube dos escalões secundários até à Liga dos Campeões. Mas, mesmo para Urs Fischer, o capital de confiança acabou por se esgotar, tendo o treinador suíço sido despedido esta quarta-feira.

O clube, adversário do Sporting de Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões, procura inverter o rumo, depois de uma série de 14 jogos sem vencer, o que o fez cair para o último lugar da Bundesliga.

Para preencher a vaga de Fisher, pelo menos de forma interina, foi escolhido o treinador da equipa de sub-19 do clube, Marco Grote, que leva Marie-Louise Eta como treinadora-adjunta, o mesmo cargo que desempenhava na equipa júnior.

A ex-jogadora do Werder Bremen e da seleção alemã, será, aos 32 anos, a primeira mulher a treinar uma equipa masculina no escalão principal. Também já tinha trabalhado na federação alemã, com as equipas de sub-15 e sub-17.

O presidente do clube, Dirk Zingler, assegurou que a escolha «não foi feita por ser mulher, mas por ser uma profissional do futebol».

Tudo indica que o clube está à procura de uma nova equipa técnica e que a dupla Grote-Eta estaerá a prazo. Mas, para já, são eles que têm a missão de recuperar a equipa na Bundesliga e de a preparar para os dois jogos que ainda terão de fazer na ‘Champions’ – um deles com o Sporting de Braga, o outro com o Real Madrid.