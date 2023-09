Jérôme Boateng vai voltar a ser julgado por violência doméstica, noticia esta quinta-feira a AFP.

O antigo defesa do Bayern Munique e do Lyon foi condenado a uma multa de 1,8 milhões de euros em 2021: Boateng era acusado de ter agredido a ex-namorada, Sherin Senler, durante as férias de verão de 2018, e depois de a Alemanha ter sido eliminada do Mundial.

No entanto, foi apresentado um recurso em novembro de 2022 pela próprio defesa do futebolista e o tribunal de Munique ordenou esta quinta-feira que se realizasse um novo julgamento, ainda com data por definir.