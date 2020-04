Os adeptos do Borussia Monchengladbach arranjaram uma forma original para encher o estádio, mediante a possível decisão de jogos à porta fechada na conclusão do campeonato de futebol do país.

Os fãs pagaram para ter cartões em tamanho real de si mesmos nas bancadas do Borussia-Park, estádio do clube, caso não possam estar fisicamente presentes para o que resta da competição.

O atual quarto classificado da Bundesliga vai ser, assim, uma das equipas a garantir estádio cheio nos jogos caseiros, ainda que sem a presença puramente humana dos fãs.