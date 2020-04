A saída de José Mourinho do Chelsea em 2007 foi um choque para os jogadores, de acordo com um dos avançados que fazia parte daquele plantel.

«Nunca senti que havia tensão ou pensei que Mourinho estivesse em causa», começou por recordar Steve Sidwell, ao The Athletic.

O ponta de lança fora contratado em julho desse ano, antes de José Mourinho e o proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, entrarem em conflito.

«Houve alguns jogos antes em que se podia observar coisas na imprensa e, depois, a aquecerem», prosseguiu Sidwell.

«Mas ninguém o sentia dentro [do balneário], os jogadores estavam unidos, ninguém estava contra Mourinho, ele não tinha perdido os jogadores», contou.

«No dia em que ele saiu, estava a levar a minha esposa ao aeroporto e ouvi a notícia na rádio: ‘Me**a, ele saiu. O que vai acontecer agora?’», questionou-se.

Sidwell refere que depois os jogadores foram chamados ao centro de estágio em Cobham.

«Foi estranho quando Mourinho apareceu para dizer adeus. Conseguia ouvir-se uma mosca a pousar, parecia que alguém tinha falecido. Quando se vê personalidades fortes como Didier Drogba, Frank Lampard e John Terry a chorar no chão ou a choramingar…eu próprio fiquei afetado. Foi realmente estranho.»

«Telefonei-lhe mais tarde nesse dia para agradecer-lhe ter-me contratado para o Chelsea e exprimir o meu lamento por não ter trabalhado com ele mais tempo», narrou Sidwell.

Mourinho respondeu ao avançado: «Disse-me que não tiinha dúvidas de que eu ia ter uma grande carreira, o que foi simpático por parte dele.»

Sidwell já encontrou o treinador português, hoje no Tottenham, em várias ocasiões e «fosse no futebol ou socialmente, tem sempre tido classe», disse.

Mourinho tinha vencido dois campeonatos com o Chelsea quando deixou o clube em setembro de 2007. Regressou em 2013 para ser campeão de novo e, mais uma vez, sair em 2015 antes do final do contrato.