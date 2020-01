O Bayern Munique anunciou esta quarta-feira o regresso de Oliver Kahn ao clube, mas desta vez para a direção.

«Oliver Kahn passa a ser membro do Conselho Executivo do FC Bayern Munique a partir 1 de janeiro de 2020. Quando o contrato de Karl-Heinz Rummenigge expirar em 31 de dezembro de 2021, o ex-capitão do recordista alemão e a seleção alemã assumirá o cargo de CEO», lê-se na nota do Bayern.

O antigo guarda-redes alemão Oliver Kahn, de 50 anos, representou o clube como atleta durante 14 anos, entre 1994 e 2008, altura em que terminou a carreira. Depois de arrumar as luvas, Kahn tornou-se comentador desportivo e tirou um curso de gestão.