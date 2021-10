O Leipzig esteve muito perto de triunfar em Frankfurt. Aliás, a vitória parecia estar no bolso do conjunto de Jesse Marsch quando Tuta igualou a contenda (1-1) após um livre de Kostic



O encontro acabou logo de seguida e o Leipzig voltou a tropeçar na Bundesliga: é 8.º com 15 pontos.



No entanto, antes do tal golo decisivo de Tuta, o Leipzig chegou ao intervalo sem golos sofridos - graças à trave da baliza de Gulácsi - e a ganhar por 1-0 graças a um golo de Poulsen. Na segunda parte o conjunto do leste da Alemanha procurou segurar o resultado, mas acabou castigada aos 90+4.



André Silva, de regresso à sua antiga casa, entrou aos 65 minutos precisamente para o lugar de Poulsen. Por sua vez, Gonçalo Paciência não foi opção no Eintracht por lesão.