Florian Kohfeldt é o novo treinador do Wolfsburgo, anunciou o clube alemão.



O técnico de 39 anos assinou um contrato com os lobos válido até 2023, sucendo a Mark Van Bommel, despedido na sequência de maus resultados.



Kohfeldt começou a carreira na formação do Werder Bremen, passou pela equipa B e chegou à primeira equipa a meio da época 2017/18. Desde então o treinador germânico somou 50 triunfos em 143 jogos, números insuficientes para evitar a descida na temporada passada.



O Wolfsburgo, equipa onde alinha o ex-Benfica Luca Waldschmidt, é 9.º classificado da Bundesliga com 13 pontos.