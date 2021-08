O Benfica comunicou à CMVM a venda de Luca Waldschmidt ao Wolfsburgo por 12 milhões de euros, um cenário antecipado pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O internacional alemão chegou à Luz no ano passado proveniente do Friburgo a troco de 15 milhões de euros. O jogador de 25 anos recebeu a camisola dez dos encarnados e após um bom arranque de temporada, perdeu espaço nas opções de Jorge Jesus.



Waldschmidt acabou a temporada com dez golos e três assistências em 43 partidas. Este ano o germânico tinha feito dois golos nos dois primeiros jogos da Liga.



Lembre-se que após o triunfo em Barcelos, Jorge Jesus revelou que o futebolista pretendia voltar à Alemanha. Assim, o Benfica fica com Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos, Roman Yaremchuk, Seferovic e Darwin como opções para o ataque.



O comunicado da SAD do Benfica à CMVM:



A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Wolfsburg para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Gian-Luca Waldschmidt, pelo montante de € 12.000.000 (doze milhões de euros).

Mais se informa que a Benfica SAD não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a estatransferência e o Wolfsburg terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD