O Benfica está em negociações com o Wolfsburgo para a transferência de Luca Waldschmidt.

Os alemães, confirmou o Maisfutebol, colocaram em cima da mesa uma proposta de 12 milhões de euros, mas, para já, a direção liderada por Rui Costa ainda não tomou uma decisão e as negociações prosseguem.

Recorde-se que Waldschmidt foi contratado pelo Benfica no verão de 2020 por 15 milhões de euros ao Friburgo. Nos primeiros meses de águia ao peito foi um dos jogadores em destaque sob o comando de Jorge Jesus, mas acabou por perder alguma preponderância após o surto de covid-19 ao qual não escapou e aquando da mudança de sistema tático implementada pelo técnico das águias na segunda metade da época.

Nesta temporada, o internacional alemão de 25 anos esteve presente em dois dos cinco jogos realizados pelo Benfica (ambos para o campeonato e a titular) e já leva dois golos.

Apesar de Waldschmidt ser um avançado de características diferentes, o Benfica tem nesta altura excesso de opções para a frente de ataque, situação que já se verificava antes da chegada do ucraniano Roman Yaremchuk, que se juntou a Gonçalo Ramos, Carlos Vinícius, Rodrigo Pinho, Seferovic e Darwin, estes dois últimos a recuperar de lesão. «Quando estiverem todos bons, há muita gente para o lugar», reconheceu recentemente Jesus, que nesta sexta-feira abordou as notícias de uma possível saída do jogador.

«Estamos no mercado, felizmente o Benfica tem jogadores que outras equipas pretendem, o Waldschmidt é um desses casos. São interesses desportivos que se misturam com interesses financeiros. Quando as duas coisas forem do agrado do Benfica, vai ser como foi a minha vida toda», disse em conferência de imprensa.

Tal como o Maisfutebol chegou a noticiar nesta semana, o PSV também manifestou interesse em Luca Waldschmidt, mas o avançado está mais perto do regresso ao país natal.