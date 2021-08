Martim Ferreira assinou contrato profissional com o Benfica.



O lateral, que tanto pode jogar à direita como à esquerda, mostrou-se «orgulhoso» pela assinatura do vínculo e assumiu a ambição de chegar à equipa principal das águias.



«As coisas estão a correr bem, é sempre bom jogar com colegas mais velhos ao meu lado, a qualidade é outra. Estou confiante, sinto que evoluí muito desde que aqui cheguei. O objetivo de todos aqui é chegar à equipa principal do Benfica, e eu não sou exceção», referiu, em declarações aos meios do clube.



Martim, de 17 anos, vive a quinta época no Benfica depois de ter passado pelo Estoril e pelo Núcleo Sporting de Alcabideche.