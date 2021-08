Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente:

«Mais uma vez fizemos dois golos e também não sofremos golos. A equipa criou tantas oportunidades de golos, que alguma tinha de entrar. Hoje o Lucas Veríssimo e o Grimaldo mostraram aos avançados como se marcam golos. O que é importante é que a equipa esteve muito forte e muito bem.

Em todos os sistemas de um treinador, mete os jogadores que acham que são os melhores naquele momento. O Gonçalo Ramos é um jogador sabe o que eu quero, o posicionamento que quero, e jogou muito bem. É um jogador que dá tudo o que tem, ainda não vi o GPS, mas seguramente correu mais de 12 quilómetros.

O Benfica hoje tem duas vitórias: uma no jogo e outra do Darwin. Ele recuperou mais rápido do que a gente pensava e jogou 30 minutos e pareciam que não tinha estado lesionado. Parecia que tinha feito a pré-época e é mais um jogador para ajudar.

[gestão da equipa] Fizemos o jogo aqui em Barcelos e ainda não fizeram 72 horas do último. Tive de saber gerir a equipa antes e durante o jogo, já a pensar na terça-feira. Fui obrigado a meter jogadores mais cedo do que aquilo que queria. Todos percebem que são importantes na equipa e isso faz com que o grupo esteja satisfeito. Isso é o que faz a diferença numa equipa porque sabes que podes mudar quem mudar que a equipa não baixa muito.

[entrada de Pizzi e João Mário desbloqueou o jogo?] Teve alguma influência porque entraram a faltar 30 minutos numa altura em que o Gil Vicente já tinha dificuldade em acompanhar o nosso setor ofensivo. A entrada de jogadores frescos e que pensam o jogo rápido, começou a criar muitas oportunidades.

Tirando os três/quatro grandes, só o Gil Vicente tem um ataque posicional com esta qualidade, que é o momento mais difícil do jogo. Só um bom treinador e bons jogadores é que podem fazer o que o Gil faz. Vencemos hoje por que fomos competentes.

[Luca Waldschimdt de saída?] Possivelmente vai sair um avançado da nossa equipa e temos de fazer um ajustamento. Foi uma proposta, mas ainda vamos ver. Há uma possibilidade de sair. É um jogador que quer voltar para o país dele e vamos ver o que vamos fazer. Se tiver de ficar cá vai ficar, já falei com ele e ele disse que se tiver que ficar fica feliz. Não vale a pena falar do que entra ou que sai sem ter certezas.

[organização da equipa desta época comparando com o ano passado] Já tenho um ano e poucos meses de Benfica e há uma identificação clara dos jogadores da ideia que o treinador tem para a equipa. O tempo ajuda a consolidar esses valores quando tens qualidade. Não tenho dúvidas que o Benfica este ano está mais forte. Hoje temos mais soluções e a equipa está mais confiante.

[exibição de Morato] O facto de eu ter dito que contra o PSV o Morato tinha sido o melhor, não quer dizer que os outros jogadores não tivessem bem. Defrontamos uma grande equipa e toda a equipa esteve bem. Se calhar hoje olham para o Morato porque falei nele. Qualquer treinador gosta de lançar jovens, mas só pode fazer de tiverem valor».