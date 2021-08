Waldschmidt é um dos nomes que tem agitado o mercado nos últimos dias. O alemão interessa ao PSV, como o Maisfutebol já escreveu, e nos últimos dias surgiu também a notícia do interesse do Wolfsburgo. Colocado perante esta cobiça de outros clubes no médio do Benfica, Jorge Jesus respondeu estar preparado para perder o jogador: essa tem, aliás, sido a norma.

«Estamos no mercado, felizmente o Benfica tem jogadores que outras equipas pretendem, o Waldschmidt é um desses casos. São interesses desportivos que se misturam com interesses financeiros. Quando as duas coisas forem do agrado do Benfica, vai ser como foi a minha vida toda», garantiu o treinador.

«Estou habituado a isso. As equipas em Portugal trabalham para tirar rendimento dos jogadores e para poder beneficiar financeiramente o clube. Nós estamos dentro desse processo.»