Jorge Jesus garantiu esta sexta-feira que nunca teve interesse em Wendell. Pinto da Costa referiu ontem, durante a oficialização do brasileiro como reforço do FC Porto, que o Benfica tinha tentado até ao fim contratar o jogador, mas Jorge Jesus garantiu que, pelo menos da parte dele, nunca houve vontade de contar com Wendell.

«Tenho dois laterais esquerdos que me satisfazem. Se conheço esse jogador? Conheço. Tinha 19 ou 20 anos quando joguei contra ele, no Bayer Leverkusen, portanto é um jogador que conheço, mas da minha parte nunca foi um jogador em que pensei, porque estou satisfeito com os dois laterais esquerdos que tenho», garantiu.

«O Benfica está satisfeito com o plantel que tem. Até a janela fechar, todas as equipas estão no mercado para poder equilibrar os seus planteis, há jogadores que podem entrar e outros que podem sair, faz parte do processo e o Benfica não foge à regra do que faz o momento. Mas tenho dois jogadores que me satisfazem plenamente para a posição de lateral esquerdo.»