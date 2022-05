O Bayern Munique oficializou, esta segunda-feira, a saída de Corentin Tolisso.



As duas partes não chegaram a acordo para a renovação de contrato e o internacional gaulês deixa a Baviera a «custo zero».



Formado no Lyon, o médio de 27 anos custou cerca de 40 milhões de euros ao emblema germânico em 2017, tendo disputado um total de 118 encontros em cinco anos. Tolisso, campeão do Mundo pela França em 2018, deixa o Bayern com 13 títulos: cinco Bundesligas, duas Taças da Alemanha, três Supertaças alemãs, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.