Jan Aage Fjortoft, ex-internacional norueguês e agora comentador televisivo, já tinha avisado que provavelmente Erling Haaland não voltaria a jogar em 2021. Mas agora foi a vez do pai do jogador admitir cenário semelhante que, a confirmar-se, afasta o goleador do jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões.

«Não sei quando poderá voltar. Seria um bonus se ele fizemos alguns jogos antes do Natal, mas é improvável», disse o também ex-internacional norueguês Alfie Haaland em declarações à TV 2, da Noruega, pouco antes do jogo entre o Borussia Dortmund e o Ajax para a Liga dos Campeões.

Erling Haaland recupera de uma lesão na anca, não joga desde 19 de outubro e pouco antes esteve quase um mês parado também devido a lesão. «Temos de ser pacientes, viver um dia de cada vez e ver se regista alguma evolução. (...) É chato, mas ele vai aprender e espera voltar mais forte», apontou Alfie Haaland.

Recorde-se que o Borussia Dortmund está nesta altura a discutir com o Sporting um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. As duas equipas defrontam-se em Alvalade a 24 de novembro num jogo no qual podem selar um lugar na próxima fase da prova.