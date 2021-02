O Leipzig venceu o Augsburgo por 2-1, na abertura da 21.ª jornada da Bundesliga, e reduziu para quatro pontos, ainda que provisoriamente, a distância para o líder Bayern Munique.



O conjunto de Julian Nagelsmann desbloqueou o marcador na transformação de uma grande penalidade. No entanto, Dani Olmo apenas conseguiu bater Rafal Gikiewicz à segunda. O primeiro penálti foi repetido pelo facto de o guarda-redes polaco não estar em cima da linha de golo quando travou o pontapé do espanhol.



Cinco minutos após o 1-0, aos 43, Nkunku completou uma bela jogada coletiva e marcou um dos golos mais fáceis da carreira a passe de Poulsen - embora o remate tenha saído enrolado.



Porventura, o Leipzig começou a pensar no jogo com o Liverpool, da próxima terça-feira, e acabou o jogo sofrer. À entrada para os 13 minutos finais, Caligiuri reduziu distâncias no marcador na transformação de um castigo máximo e relançou o jogo.



A verdade é que o segundo classificado da Liga alemã teve ocasiões para ampliar a vantagem, mas não o fez e acabou a sofrer. Ainda assim, o Leipzig garantiu o triunfo, reforçou o segundo posto e aproximou-se do líder Bayern. Por sua vez, o Augsburgo é 13.º com 22 pontos, mais cinco que a primeira equipa em zona de descida.

