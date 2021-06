Karl-Heinz Rummenigge vai deixar o cargo de CEO do Bayern Munique a 30 de junho.

O histórico dos bávaros vai ser substituído no cargo com outra lenda do clube: Oliver Kahn.

A saída de Rummenigge já estava prevista, mas apenas para o final do ano. «É o fim do ano financeiro e começa uma nova fase com uma nova equipa técnica. O Oliver Kahn, como novo CEO, deve ser o responsável pela nova época desde o início. Eu disse há dois anos que estávamos a preparar uma transição suave e agora foi finalmente feita. Como devia ser», afirmou Rummenigge.

«Rummenigge fez um grande trabalho no Bayern durante mais de 20 anos. Durante este período, o clube ganhou tudo o que havia para ganhar. Agora é a minha vez de assumir essa responsabilidade. Nos últimos 18 meses tive de conhecer todas as facetas do clube e conheço muito bem como trabalha o Bayern e que desafios vamos enfrentar», disse Oliver Kahn, guarda-redes do Bayern Munique entre as décadas de 90 e de 2000.