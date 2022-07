Sébastien Haller foi, esta segunda-feira, diagnosticado com um tumor nos testículos, informou o Borussia Dortmund.



Segundo a nota do clube alemão, o avançado de 28 anos queixou-se de não estar bem. Após uma «avaliação médica intensiva», foi concluído que o internacional pela Costa do Marfim tem um tumor nos testículos.



Haller já deixou o estágio da equipa na Suíça e viajou para Dortmund para uma avaliação mais detalhada, refere ainda o comunicado.



«A notícia foi um choque para o Sébastien Haller e para todos nós. A família do Borussia Dortmund deseja ao Sébastien uma ótima recuperação e um regresso o mais rápido possível. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que ele recebe o melhor tratamento possível», disse o diretor desportivo do Borussia, Sebastian Kehl.



Recorde-se que Haller foi contratado pelo Dortmund ao Ajax nesta janela de transferências para substituir Haaland, que saiu para o Man. City.