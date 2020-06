Quatro jogos em cinco jogos desde o regresso da Bundesliga: assim está o registo de André Silva pelo Eintracht Frankfurt.

Esta tarde/noite, voltou a fazer o gosto ao pé e abriu o marcador na vitória do Eintracht no terreno do Werder Bremen, por 3-0, em jogo atrasado da 24.ª jornada do campeonato alemão.

À passagem da hora de jogo, o antigo avançado do FC Porto finalizou com classe um cruzamento certeiro de Kostic.

Ilsanker fez os outros dois golos da equipa de Adi Hutter, aos 81 e 90 minutos, o primeiro dos quais após assistência do ex-sportinguista Bas Dost.

Com este resultado, o Eintracht assume a 11.ª posição da tabela classificativa, ainda a sete pontos dos lugares europeus. Já o Bremen é penúltimo, com 25 pontos.