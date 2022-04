O Augsburgo recebeu e venceu este domingo o Wolfsburgo, por 3-0, em jogo da 28.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão.

Iago, logo no primeiro minuto, deu vantagem à equipa da casa. Na segunda parte, Florian Niederlechner (62m) e Mads Pedersen (69m) fizeram os outros dois golos da equipa da casa.

Com este resultado, o Augsburgo faz 29 pontos e está no 14.º lugar. Logo acima segue o Wolfsbugo, com 31 pontos.

Este domingo, há ainda o Borussia Monchengladbach-Mainz (16h30).

O golo que fechou a vitória do Augsburgo: