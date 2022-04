O Rangers, adversário do Sporting de Braga nos quartos de final da Liga Europa, perdeu o Old Firm ante o Celtic, ao início da tarde deste domingo, por 2-1, em jogo realizado no Ibrox e relativo à 32.ª e penúltima jornada da fase regular da primeira liga da Escócia.

Na casa do Rangers, Aaron Ramsey deu vantagem à equipa comandada por Giovani Van Bronckhorst aos três minutos, mas o Celtic virou o resultado e venceu, com golos de Tom Rogic (7m) e Carter-Vickers (43m).

Na classificação, o Celtic reforça a liderança e tem agora 79 pontos. O Rangers é segundo, com 73 pontos.

O Rangers visita Braga na próxima quinta-feira, para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

O resumo do jogo: