Carlos Carvalhal emocionou-se na flash interview, depois da partida diante do Benfica, ao falar sobre a estreia do jovem Berna e o próprio jogador não conseguiu esconder as lágrimas após o apito final.

Natural de Braga e formado no clube minhoto, Bernardo Couto alinhou durante dois saborosos minutos, tendo liderado a festa com os adeptos no final, antes do abraço caloroso e emocionado aos familiares e amigos.

Dos escalões de formação à bancada, da bancada para a equipa principal. Aos 19 anos, o médio já escalou vários degraus no Sp. Braga.

Veja a emoção de Berna na estreia: