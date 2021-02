Surpresa da Taça da Alemanha! O Bayer Leverkusen foi afastado nos oitavos de final pelo RW Essen após prolongamento (2-1).



Os farmacêuticos dispuseram de inúmeras oportunidades para resolver a eliminatória no tempo regulamentar, mas mostraram-se bastante ineficazes na finalização. Ainda assim, o conjunto de Bosz marcou primeiro, logo a abrir, por intermédio de Bailey (105m).



No entanto, a equipa da casa, que ainda não perdeu esta temporada, igualou por Kefkir três minutos depois. O golo do triunfo do RW Essen chegou a três minutos do final do prolongamento com Simon Engelmann a assumir o papel de herói.



Nos outros jogos desta noite, o Borussia Dortmund precisou de fazer horas extraordinárias para eliminar o Paderborn. Com Guerreiro no banco, a formação de Terzic chegou rapidamente a uma vantagem de dois golos (marcaram Can e Sancho).



Porém, o emblema da segunda divisão alemã reduziu por Justvan a 11 minutos do final. Depois, de um golo de Haaland resultou um penálti a favor do Paderborn aos 90+8. Owusu marcou e atirou o encontro para prolongamento. Com Raphael Guerreiro em campo, um golo do inevitável Haaland resolveu o jogo a favor do Dortmund.

O Werder Bremen recebeu e bateu o Furt por 2-0 enquanto o Kiel derrotou o Darmstadt (2-1) após prolongamento.



O golo de Haaland que resultou num penálti a favor do Paderborn: