Kingsley Coman, jogador francês do Bayern Munique, regressou nesta quinta-feira aos treinos, precisamente uma semana depois de ter sido operado ao coração.

Coman passou pela sala de operações para corrigir uma pequena anomalia cardíaca que lhe havia sido detetada.

Assim que a cicatriz estiver sarada, poderá começar a fazer treino de reabilitação e não deverá durar mais de dez dias a duas semanas até voltar ao treinar normalmente», disse na altura o treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann.

O Bayern Munique é adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões. As duas equipa defrontam-se a 20 de outubro no Estádio da Luz e a 2 de novembro na Alemanha.