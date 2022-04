Com dois golos em três minutos, o Union Berlim desforrou-se da derrota nas meias-finais da Taça da Alemanha e derrotou o Leipzig por 2-1, numa partida da 31.ª jornada da Bundesliga.



A equipa de Tedesco abriu o marcador no início da primeira parte por Poulsen. Foi já com André Silva em campo, entrou aos 64 minutos para o lugar do avançado dinamarquês, que o Leipzig concedeu a reviravolta.





O conjunto da capital alemã chegou ao empate aos 86 minutos, graças a um golo de Michel, e alcançou a reviravolta numa jogada espetacular finalizada por Kevin Behrens.

Quem aproveitou a derrota do Leipzig foi o Bayer Leverkusen. Os famarcêuticos começaram a perder na visita ao terreno do Furth, mas saíram com uma goleada com golos de Schick, Azmoun, Paulinho e Palacios.



Nos outros jogos, o Friburgo recuperou de dois golos de desvantagem na receção ao Monchengladbach, chegou a consumar a reviravolta, mas permitiu a igualdade nos descontos (3-3). Por seu turno, Gonçalo Paciência jogou quatro minutos no empate a dois golos entre o Eintracht Frankfurt e o Hoffenheim.



Já o Colónia venceu o Arminia Bielefeld, de Guilherme Ramos, por 3-1 e aproximou-se dos lugares europeus.

Classificação da Bundesliga