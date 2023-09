O Almeria, com Luís Maximiano na baliza, empatou em casa neste sábado com o Valência (2-2), que contou com Thierry Correia e André Almeida no onze.

O Valência esteve duas vezes na frente, com golos de Diego López (14m) e Javi Guerra (63), mas Sérgio Arribas bisou e assegurou o segudo ponto para o Almeria, que mesmo assim se mantém no último lugar da classificação.

Horas antes, o Girona tinha vencido o Maiorca para somar o quinto triunfo consecutivo.

A equipa orientada por Michel venceu por 5-3 um Maiorca que teve Samú Costa no onze inicial e que até entrou a vencer.

O Girona lidera assim o campeonato com os mesmos 16 pontos que o Barcelona, que ao fim da tarde vencu o Celta Vigo por 3-2, com golo de Cancelo, que também assistiu, tal como Félix.

No outro jogo do dia, Osasuna e Sevilha empataram 0-0.