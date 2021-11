Aos 27 anos, Raúl de Tomás espreita a primeira internacionalização pela seleção de Espanha. O antigo avançado do Benfica - 17 jogos/3 golos na primeira metade da época 2019/20 - foi o escolhido pelo selecionador Luis Enrique para substituir o lesionado Ansu Fati.



RdT tem sete golos esta época e tem-se destacado pelo Espanhol, clube que ajudou a regressar à primeira divisão com 23 golos na época passada.



Flop no Benfica, Raúl de Tomás vive uma espécie de segunda vida com o regresso ao futebol espanhol.