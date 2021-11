O futebolista do Barcelona, Ansu Fati, saiu lesionado no jogo do Barcelona na tarde deste sábado, em Vigo, ante o Celta, com uma «lesão no tendão da coxa esquerda», confirmou o clube catalão, em nota oficial.

«Pendente de mais exames para saber a extensão exata da lesão», concluiu o Barcelona, na mesma nota.

Fati, uma das figuras do próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, num jogo decisivo para o apuramento para os oitavos de final (23 novembro), foi substituído aos 48 minutos, por Álex Balde.

Também Eric García foi substituído na mesma altura, por Ronald Araújo, mas o problema não parece tão grave com o defesa. «Eric tem um desconforto na planta da perna direita. Pendente de mais exames para saber a extensão exata dessas queixas», comunicou o Barcelona.