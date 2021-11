Depois de golear o Benfica na quarta jornada da Liga dos Campeões a meio da semana, o Bayern Munique recebeu e venceu o Friburgo por 2-1, na 11.ª jornada da Bundesliga alemã, impondo a primeira derrota no campeonato à formação comandada por Christian Streich, a única invicta até este sábado.

Os bávaros adiantaram-se no marcador aos 30 minutos da primeira parte, por Leon Goretzka, tendo Robert Lewandowski dobrado a diferença já na segunda parte, ao minuto 75 de jogo.

Já em tempo de compensação, Choupo-Moting viu o 3-0 anulado por fora-de-jogo e Janik Haberer ainda deu esperanças ao Friburgo com o 2-1 apontado no terceiro de quatro minutos de compensação, mas de forma insuficiente para evitar o primeiro desaire.

Com este resultado, o Bayern vai manter a liderança, tendo agora 28 pontos. O Friburgo mantém os 22 e continua como a defesa menos batida, com nove golos: continua, pese a derrota, no terceiro lugar.

Nos outros três jogos das 14h30, o Bochum venceu na receção ao Hoffenheim (2-0), assim como o Wolfsburgo na receção ao Augsburgo (1-0). O Arminia Bielefeld venceu na deslocação a Estugarda (0-1).

Às 17h30, há um Leipzig-Borussia Dortmund.

IMAGENS ELEVEN SPORTS