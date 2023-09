O avançado do Manchester United, Antony, está a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo por violência doméstica contra a sua ex-namorada, Gabriela Cavallin.

Segundo o UOL Esporte, que teve acesso a várias provas sobre o caso, a DJ e influencer apresentou uma segunda queixa contra o internacional brasileiro na última sexta-feira, desta feita na polícia de Manchester, em Inglaterra.

Ao mesmo jornal, Gabriela afirmou ter sido agredida fisicamente pela primeira vez no dia 1 de junho de 2022, quando estava grávida e de férias no Brasil. Tudo terá acontecido após uma noite numa discoteca. Segundo o testemunho, Antony ficou com ciúmes e terá agredido repetidamente a namorada, ameaçando expulsá-la do carro em alta velocidade.

«Ele disse-me que se eu não ficasse com ele, não ficava com mais ninguém. Que eu estava grávida dele. Ou ficaria com ele ou morreria eu, ele e o nosso filho. Eu dizia-lhe que estava grávida e que ele estava a assustar-me e a acelerar o meu coração. Tremia de medo», contou Gabriela, que no dia seguinte foi ao hospital.

A jovem contou depois outro episódio que ocorreu após o Mundial 2022, em janeiro, no qual acusa Antony de a agredir com uma cabeçada, e ainda outro, no qual diz que o atleta lhe deslocou a prótese de silicone.

«Não me lembro exatamente por causa de quem era, mas era algo que já tinha acontecido há anos. Ele deu-me um soco no peito e o meu silicone virou. Vim para o Brasil para fazer cirurgia. Tinha de trocar a prótese. Ele dizia ‘Não quis magoar-te, foi sem querer, não foi um soco, só te empurrei e segurei-te na parede.»

Depois desse episódio, Gabriela conta que as agressões continuaram até culminarem no término da relação. «Eu sabia que tinha de sair da relação, mas não conseguia. Gostava muito dele. Tinha muita esperança. Era muito apegada no começo do nosso namoro, com as coisas que ele era para mim no começo. Nesse último dia [oito de maio de 2023], foi muito grave. Realmente fiquei com medo de não conseguir sair de dentro de casa», disse a jovem, referindo-se a um episódio em que acusa Antony de a tentar agredir no rosto com uma taça de vidro.

Neste momento, Antony está impedido de aproximar-se de Gabriela, enquanto os processos decorrem na Justiça do Brasil e agora de Manchester.

«A minha advogada já teve contacto com a polícia de Manchester, a Federação Brasileira de Futebol e obteve respostas muito mais rápidas do Manchester e da polícia de Inglaterra do que aqui no Brasil. Estão a ajudar-nos lá com tudo que a gente vai levar, todo o material do processo», revelou.